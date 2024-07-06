لجنة من «القابضة للمياه» تتابع جاهزية محطات المنيا للحصول على شهادة «TSM»

أكد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن لجنة من الشركة القابضة قامت بالمرور على عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM»، وذلك للوقوف على الحاله الفنية للمحطات ومتابعة جاهزية إحدى المحطات للتجديد وأخرى للتفتيش والحصول على الشهادة.

لجنة من «القابضة للمياه» تتابع جاهزية المحطات

وتضمنت الزيارة محطة مياه علي باشا بمطاي، ومحطة مياه المعصرة بملوي، ومحطة معالجة البرجاية، ومحطة رفع صرف صحي دماريس وشبكاتها بالمنيا.

وأوضح رئيس مياه المنيا، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتزويدها بكل المتطلبات لتقديم خدماتها بأفضل جودة، ولضمان الاستمرارية في إنتاج مياه شرب عالية وصرف صحي آمن، ولضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

عدد المحطات الحاصلة على شهادة «TSM»

وأشار «جبر» إلى أن الشركة تضم 19 محطة مياه وصرف صحي حاصلة على شهادة «TSM»، منها 12 محطة مياه، و7 محطات صرف صحي.

ووجه «السعيد» الشكر لجميع القائمين على منظومة «TSM» واللجنة بالشركة القابضة، لدعمها المقدم تأهيل المحطات بشركة المياه للحصول على الشهادة.