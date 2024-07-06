ورشة عمل لمناقشة خطط مأمونية المياه بمراكز المنيا

قال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تم عقد ورشة عمل لمناقشة الإصدار الأول لخطط مأمونية وسلامة المياه لنظم إمداد محطات بني مزار الجديدة ببني مزار ودير جبل الطير بسمالوط والبرشا بملوي والبربا وحرز بأبوقرقاص، وذلك بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة وشئون البيئة وممثلي الجهات الخارجية من (الصحة - الري - جهاز شئون البيئة- المحافظة) وممثلي الإدارة العامة لمأمونية المياه وتداول الصرف الصحي بالشركة القابضة، وأعضاء فريق العمل الإشرافي من القطاعات والإدارات المعنيه بالشركة.

توصيل مياه آمنة ذات جوده عالية للمستهلكين

وأشاد الدكتور محمود عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة لمأمونية المياه وتداول الصرف الصحي بالشركة القابضة، بالتعاون المثمر بين الجهات الخارجية وفريق الإدارة العامة للمأمونية بشركة المنيا، نحو التطبيق المتكامل لخطط المامونية بما يحقق توصيل مياه امنه ذات جوده عالية للمستهلكين طبقا لمعايير الصحة العالمية.

تنفيذ الإجراءات اللازمة لاستدامة جودة مياه الشرب

واستعرض فريق المأمونية بالشركة أهم المخاطر التي تم رصدها والإجراءات التصحيحية المناسبة لها.

وتم الاتفاق خلال الورشة علي دور كل جهة في تنفيذ الإجراءات المنوطة بها ضماناً لإستدامة جودة مياه الشرب طبقاً للمعايير الصحيه الواردة بقرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007، بشأن جودة المياه والمتابعه المستمرة لجودة المياه وصولا للمستهلك.

وفي سياق متصل، تفقدت لجنة المأمونية بالشركه القابضة محطات ديرمواس الجديدة ومعصرة ملوي.