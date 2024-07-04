محافظ المنيا يوجه بسرعة انتهاء أعمال ربط خط طرد شارع الصفصافة بسمالوط

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا كلا من نائبه الدكتور محمد أبو زيد واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة بالتواجد الميداني خلال أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي بشارع الصفصافة بمركز سمالوط والإشراف على أعمال الإصلاح حتى الانتهاء منها.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط.

أعمال ربط خط طرد شارع الصفصافة

وأكد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني، أن المياه سيتم توصيلها تدريجياً من الآن للاطمئنان على سلامة الخط، مشددا على كافة الجهات المعنية بالانتهاء من الأعمال المتبقية حتى يتم توصيل المياه للأهالي بالشكل الطبيعي.

تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن توفير سيارات مياه شرب مجاناً للمناطق المتأثرة، مناشدة أصحاب المخابز والمنشآت الصحية والمؤسسات الحيوية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، ومشيرة إلى أنه حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».