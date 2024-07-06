طرق ورابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية

أعلنت وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء موعد تسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث أعلنت في بيان صادر أنه التقدم بدأ من اليوم 5 يوليو ويستمر حتى 15 يوليو 2024.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية

ذكرت وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم اختيار رغبات 3 مدارس من بين 76 مدرسة في 22 محافظة في كافة التخصصات التكنولوجية الحديثة في كافة المجالات، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي: https://dualedu.moe.gov.eg

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية

كما أوضح البيان أن خريجي الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين «المصريين»، والطلاب الوافدين «الأجانب»، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام الماضى يمكنهم تغيير نوعية التعليم من خلال الضغط اضغط على الرابط https://forms.gle/P632jPZZ4iwjTmUg7

وأوضح بيان وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية طريقة التقدم على الموقع الإلكتروني، من خلال الضغط على الرابط التالي لمشاهدة فيديو تفصيلي هيشرح لك خطوة بخطوة طريقة التقديم: https://bit.ly/StepsNw

كما أوضحت طريقة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يتلقى عليه كافة معلومات التقديم والقبول في المدارس التنكولوجية اضغط على الرابط https://bit.ly/EmNw