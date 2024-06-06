رضا حجازي: مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية نقلة نوعية في التعليم الفني

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون في مشروعات تطوير مدارس التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى محافظات الجمهورية.

إنتاج كوادر مهنية

وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحاضرين، مثمنًا دور الشريك الصناعي باعتباره عاملا أساسيًا في النهوض بالتعليم الفني، في ظل اهتمام الدولة بالتعليم الفني ووضعه على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد «حجازي» على دور اتحاد الصناعات كجهات فاعلة في دعم جهود تطوير مدارس التعليم الفني، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بشكل مؤسسي لضمان الاستدامة، وإنتاج كوادر على مستوى عالٍ من المهنية والتقنية الفنية.

نقلة نوعية في التعليم الفني

وأكد الوزير أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد نقلة نوعية في التعليم الفني، ويلعب دورًا هامًا في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مشيدًا بهذه المدارس والتي يمتلك طلابها مهارات فنية وشخصية، فضلا عن التحاقهم بالعمل فور تخرجهم.

ومن جانبه، ثمن المهندس محمد زكي السويدي دور وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني، وتغيير نظرة المجتمع له، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تصدير العمالة المدربة في مختلف الصناعات.

وأكد «السويدي» حرصه الدائم على تعزيز التعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والوزارة، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل، وتأكيدًا على الشراكة الوثيقة بين الوزارة والاتحاد.

وأوضح أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ساهمت في تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولي من الفنيين المدربين على أعلى مستوى، وتوفير فرص عمل للطلاب الملتحقين بها، حيث أصبح الطلاب يفضلون الالتحاق بها عن التعليم العام.

وقد ناقش الاجتماع التوسع في إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة بالمدن الحديثة والتخصصات المطلوبة بها، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الشريك الاستراتيجي للوزارة، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالمدارس.

وفي هذا الإطار، جرى استعراض المناطق والمواقع المناسبة لإنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والفراغات المخصصة لها، فضلًا عن التعديلات الخاصة بخريطة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظات الجمهورية.

وفى سياق آخر، تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل دعم الفريق الوطني المصري الممثل لجمهورية مصر العربية في المسابقة العالمية للمهارات، إذ أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستدعم الفريق المصري في المسابقة المقامة بفرنسا والمنعقدة في سبتمبر 2024.