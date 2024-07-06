وزير التموين: سنضبط الأسعار بطرق مبتكرة.. المواطن سيشعر بالتحسن سريعا

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إن أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول اجتماع مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ضبط الأسعار وتقديم الخدمة بطريقة مبتكرة، موضحا أن ضبط الأسعار يأتي من خلال وضع منظومة واضحة ما بين مقدمي الخدمة والتجار ووالجمعيات والوزارة.

وزير التموين: المواطن سيشعر بالتحسن قريبا

وأضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، نعمل أيضًا على ملف ضبط الأسعار بطرق مبتكرة، مؤكدًا أن المواطن سيشعر قريبا بالتحسن في الأسعار.

ضبط الأسعار

وأوضح أن التقارير المعروضة على مصطفى مدبولي تم مناقشتها في ظل ضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه منذ شهر مارس حتى الآن هناك عملية سيطرة توازية مع تحركات السوق، وستستمر خلال الفترة القادمة، وأن الهدف الأساسي لوزارة التموين هو تقديم الدعم العيني والنقدي، وهو ما كلف به المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للاتجاه للحوار الوطني، قائلا: «بالفعل كان هناك حوار بيني وبين الدكتور ضياء رشوان، لعرض المخرجات بعد الحوار الوطني، وعملية ضبط تكنولوجي لبيانات العملاء وهذا ماحدث بالتنسيق مع وزير الاتصالات وكل الجهات التي تقدم الخدمة سواء كانت جهات بتحتفظ بيانات ومعلومات أو مقدمي الخدمة للمساعدة للعمل على تقديم الدعم لمستحقيه».