رقابة مشددة على السلع.. مطالبات الأسر المصرية من وزير التموين الجديد

تفاعل المواطنون مع عدد كبير من الوزراء في الحكومة الجديدة بعد أدائهم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وكان من بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

مطالب عديدة وجهها المواطنون للدكتور شريف فاروق وزير التموين من خلال حديثهم لـ«الوطن»، شملت عدة نقاط منها تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية إضافة إلى توسيع مبادرة «كلنا واحد» في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في محافظات الصعيد للتخفيف على المواطن، بحسب ما ذكره محمد عبد المتعال، مواطن من محافظة أسوان.

مطالب المواطنين من وزير التموين

يتمنى الرجل الأربعيني من وزير التموين، أنّ يتم التشديد على المخابز ومراقبتها لإنتاج رغيف بمواصفات جيدة، كما يجب متابعة مكاتب التموين لأصحاب المحال والسلع الغذائية لتجنب وجود أي مشكلات في هذه الأماكن.

لم تقتصر المطالب التي قدمها المواطنون لوزير التموين عند هذا الحد، إذ طالب أيضًا محمد البربري، مواطن من محافظة الغربية، بتوافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة، وتشديد الرقابة على الأسواق.

توافر المستلزمات التموينية في مواقيتها المحددة

ومن ضمن المطالب التي قدمها «البربري»، توافر المستلزمات التموينية في مواقيتها المحددة، إضافة إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل فعال في السوق المصرية وكذلك حل أزمة طوابير الخبز في القرى، وتوجيه مديريات التموين في المحافظات بالتعامل مع المواطنين وشكاواهم بشكل فعال ومناسب.

وعلى الجانب الآخر، طالبت إيمان سعد البالغة من العمر 30 عاما ولديها 3 أطفال، وزير التموين، بتوفير البطاقات التموينية للأسرة الحديثة حتى تساعدهم على توفير عدد من المنتجات الغذائية: «بتمنى من الوزير أن الشباب اللي متزوج جديد وكون أسر يتوفر ليهم بطاقات تموينة عشان ده هيساعدهم معيشيا».