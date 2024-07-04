مدبولي: طالبت وزير التموين بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه اجتمع مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين، ونائبه، ورئيس جهاز حماية المستهلك، والرقابة على الأسواق والتشديد عليها، للاطمئنان على توافر السلع وضبطها، موضحا أنّه طالبه بالتنسيق الكامل مع لجنة الحوار الوطني لموضوع الدعم ومستقبله وكيفية التحرك فيه.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه جرى إحالة الملف إلى الحوار الوطني لوضع أسس وتصور أكثر كفاءة والوصول إلى المواطن المستحق، كما طالب وزير التموين بالتواصل المباشر مع منظومة الحوار الوطني، للتفكير في موضوع الدعم النقدي.