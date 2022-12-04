عضو حزب العمال البريطاني لإيمان الحصري: «عندنا الصح النهاردة ممكن يبقي غلط بكرة»

قال مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني، إن رد فعل المواطنين البريطانين على تدوينة رئيس الوزراء البريطاني، حول منع التظاهر ليست بالكبيرة، إذ أنها ليست المرة الأولى التي تعلن الحكومة البريطانية مثل تلك التصريحات، «في بريطانيا الصح النهاردة ممكن يبقي غلط بكرة»

رجب: الشعب البريطاني اعتاد على مثل تلك التصريحات

أضاف «رجب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن الشعب البريطاني اعتاد على خروج الكثير من التصريحات من رئيس الوزراء، لانتقاد الكثير من الأوضاع، منها تصريح رئيس الوزراء السابق، حين قال «لما تيجي حالة الأمن القومي للبلاد، متكلمونيش عن حقوق الإنسان».

رجب: نفس التصريح ده اتقال من الرئيس الأمريكي من قبل

استطرد: «نفس التصريح ده اتقال من الرئيس الأمريكي من قبل، والناس هنا بتدور على مصالحهم، لأنها هي اللي هتغطي على أي قوانين أو لوائح أو مبادئ، وكل حاجة ممكن تتشال من على الترابيزة للمصلحة الموجودة حاليا، عندنا دلوقتي اضرابات تخص الأندر جراوند، اللي بقالها فترة شغالة وبتشل الدولة عموما».

وأوضح أن التظاهرات كذلك طالت العاملين بالقطاع الصحي والقضاة وموظفي المطارات، متابعا: «بريطانيا حاليا بتشهد ارتفاع شديد في غلاء المعيشة، وأحنا في اجتماعات مستمره مع البلدية لكيفية التعامل مع غلاء المعيشة في بريطانيا، وازاي نساعد المواطن أنه يعيش في تلك الظروف».