زعيم حزب العمال البريطاني: لا يمكن تبرير قصف مستشفى المعمداني

كشف كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني، أن مشاهد مقتل المئات في مستشفى المعمداني بقطاع غزة مدمرة تماماً ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية مساء أمس الثلاثاء.

قصف مستشفى المعمداني

وقُصفت مستشفى المعداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء مما أدى إلى استشهاد أكثر من 810 أشخاص من بينهم أطفال ونساء بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الجاري.