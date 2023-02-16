زعيم حزب العمال البريطاني يؤكد دعمه لأوكرانيا في حالة الفوز بالانتخابات

سافر كير ستارمر، زعيم حزب العمال في المملكة المتحدة، إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للتأكيد على التزام حزب العمال بدعم العمل لتسليح البلاد ضد هجوم متجدد من قبل روسيا، وأنه لن يتغير دعم بريطانيا لأوكرانيا، إذا فاز حزب العمال المعارض الرئيسي بالسلطة في انتخابات العام المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

جونسون مشهور في أوكرانيا وله شارع سمي باسمه

وكانت بريطانيا مؤيدًا رئيسيًا لأوكرانيا في ظل المحافظين الحاكمين، وقد اتبع رئيس الوزراء، ريشي سوناك، مثال سلف بوريس جونسون، بزيارة كييف، كما أن جونسون مشهور في أوكرانيا، وله شارع سمي باسمه.

لكن الانتخابات متوقعة على نطاق واسع العام المقبل في بريطانيا، وتمنح استطلاعات الرأي حزب العمال تقدمًا قويًا على المحافظين، وقال ستارمر أثناء زيارته لبلدة ايربين خارج كييف إذا كانت هناك انتخابات العام المقبل وتغيير الحكومة، فإن الموقف من أوكرانيا سيبقى كما هو.

تحقيق العدالة الوتعويضات ضد الجناة

وأضاف ستارمر أنه سافر إلى كييف للتعبير عن التضامن مع البلد وتأكيد ضرورة السعي لتحقيق العدالة والتعويضات ضد الجناة، ويجب أن تكون هناك عدالة في لاهاي، وأن يكون هناك تعويض مناسب في إعادة بناء أوكرانيا.