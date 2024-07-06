رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية

كتب:

محمد مجدي
06:31 م | السبت 06 يوليو 2024
الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية

في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية مع كبرى المؤسسات التعليمية، استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية وفدا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية للتعرف على أحدث الإمكانيات والمنظومة التعليمية المتطورة التي يتم العمل بها داخل الكلية.

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أ ح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أشار خلالها إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وخاصةً في مجال التعليم التكنولوجي الذي يعتبر خطوة من خطوات توطين التكنولوجيا الحديثة.

وجرى عرض فيلم تسجيلي عن الكلية التي تعد واحدة من أهم الصروح التعليمية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات، كما تفقد الوفد عددا من المعامل الدراسية.

وأشاد الوفد بما شاهدوه داخل الكلية العسكرية التكنولوجية وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية فائقة التطور تضاهي أحدث المنظومات بالمؤسسات التعليمية العالمية.

{"description":"\u0627\u0644\u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0643\u0646\u0648\u0644\u0648\u062c\u064a\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u0648\u0641\u062f\u0627\u064b \u0645\u0646 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0648\u0645 \u0644\u0644\u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0635\u064a\u0646\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0643\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0643\u0646\u0648\u0644\u0648\u062c\u064a\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u0648\u0641\u062f\u0627\u064b \u0645\u0646 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0648\u0645 \u0644\u0644\u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0635\u064a\u0646\u064a\u0629"}

اقرأ المزيد:

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفد مؤسسة «موبيلتي إنديا» الهندية

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات

مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: هدفنا تخريج ضابط قادر على التطوير والحفاظ على المعدات

الأول على الكلية العسكرية التكنولوجية لـ«الوطن»: فخور بتكريمي من الرئيس السيسي
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.