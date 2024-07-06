«اقتصادية النواب»: الحوار الوطني خلق حالة من الزخم في الشارع المصري

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني نجح في مناقشة جميع القضايا ولم يقتصر فقط على القضايا السياسية، فأصبح حوارا وطنيا شاملا.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني ساهم ولا يزال بقوة في مراحل بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر نجحت في تقديم نموذج مهم من نماذج التوافق من خلال الحوار الوطني، الذي نجح في خلق حالة من الزخم في الشارع المصري.

حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع

وأضاف النائب عمرو القطامي، إن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، وهذا ما اكدته الجلسات الحوارية والموضوعات التى تمت مناقشتها، ولم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط.

تنوع القضايا الوطنية

وتابع القطامي: «انعكس تنوع الحوار الوطني أيضًا على القضايا التي يتناولها فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحظى باهتمام غير مسبوق في الشارع المصري».