محمود فوزي يكشف تفاصيل دوره داخل الحوار الوطني بعد تعيينه في الحكومة (فيديو)

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، تفاصيل دوره داخل الحوار بعد تعيينه في الحكومة الجديدة.

مناقشة جدول أعمال الحوار الوطني

وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال اجتماع مجلس الأمناء اليوم، إن المجلس عُقِدَ اليوم بكامل تشكيله؛ لمناقشة جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيتناول خطة تنفيذية واضحة بتوقيتات محددة؛ لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.

التواصل بين الحوار الوطني والحكومة

وأضاف «فوزي»: «وسيلة التواصل الفعال ما بين مجلس أمناء الحوار والحكومة، والتي أتشرف أنني أجمع ما بين صفتي كعضو حكومة ومسؤول عن التواصل السياسي، والأمانة الفنية للحوار، مؤكدًا أنه بطبيعة الحال التواصل السياسي سيكون مطلوبًا منه التواصل الفعال مع مؤسسات الحوار الوطني وموضوعاته.