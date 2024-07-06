رئيس حزب الغد: مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطني تنقل صورة حقيقية عن مطالب الشعب

قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن الحور الوطني يجمع مجموعة من الشخصيات القوية التي لديها أفكار ورؤى واضحة ومختلفة يمكنها التعامل مع الأوضاع الحالية لمواجهة تلك التحديات المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المناقشات المستمرة التي يطرحها مجلس أمناء الحوار تنقل صورة حقيقية عن مطالب الشعب إلى الحكومة.

الحوار الوطني وسيلة فعالة لتقارب الأفكار

وأوضح رئيس حزب الغد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني هو وسيلة فعالة لتقارب الأفكار وتناول الرؤى المختلفة، ما يتيح العمل في منطقة مشتركة لتحقيق أقصى استفادة من خلال العمل وفق سياسات وأفكار محددة، للوصول إلى نتائج قوية يمكن للمواطن الاستفادة منها بشكل كبير.

تعزيز حقوق المواطن

وأضاف «موسى»، أن القضايا التي يتناولها الحوار الوطني تدور حول حقوق المواطن وكيفية التعزيز من حقوقه، وذلك من خلال العمل على ملف بناء الإنسان المصري، وتعزيز دوره وتحسين معيشته الاقتصادية، و إجراء تعديلات عاجلة على بعض القوانين، أبرزها قانون المحليات وقانون الحبس الاحتياطي للوصول لنتائج تهدف إلى خدمة المواطن.