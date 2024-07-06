هل غدا عطلة رسمية؟.. مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن إجازة العام الهجري

حسم مجلس الوزراء، الجدل المُثار حول التساؤل الخاص بـ«هل غدا عطلة رسمية؟» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، سبق وأصدر قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجازة العام الهجري الجديد

ووفق نص قرار رئيس الوزراء، تكون إجازة يوم الخميس بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية، وهو يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا، ليكون أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وبالتالي فإن الإجابة على التساؤل الخاص بـ«هل غدا عطلة رسمية؟»، تكون أن غدا الأحد الموافق 7 من شهر يوليو الجاري، يوم عمل رسمي في جميع الجهات والمصالح الحكومية، وفق قرار رئيس الوزراء، وذلك صدور قرار وزاري من مجلس الوزراء بترحيل جميع الإجازات الرسمية التي يتصادف إقرارها في أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع لضمان انتظام العمل في دولاب الدواوين الحكومية وعدم تعطل مصالح المواطنين.

ووفق قرار مجلس الوزراء، حصل كل من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، على إجازة رسمية يوم الخميس الماضي بديلاً عن يوم الأحد غدا.

المتمم لشهر ذي الحجة

أعلنت دار الإفتاء المصريةُ أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.