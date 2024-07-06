بداية العام الهجري الجديد 1446.. ما الحكمة من الاحتفال في شهر محرم؟

ساعات قليلة تفصل جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض عن بداية العام الهجري الجديد 1446، وذلك عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الجمعة 29 ذو الحجة 1445، الموافق 5 يوليو 2024، هلال شهر المحرم، وبناء على نتيجة الاستطلاع أعلنت الدار موعد رأس السنة الهجرية.

بداية العام الهجري الجديد 1446

وحول بداية العام الهجري الجديد 1446، فمن المقرر أن يكون غرة شهر المحرم غدًا الأحد الموافق 7 يوليو 2024، إذ جاءت نتيجة استطلاع الهلال أنّ اليوم السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445.

سبب التأريخ للعام الهجري بشهر المحرم

ووفق دار الإفتاء المصرية فإنه من المعلوم أن دخول الرسول إلى المدينة كان في شهر ربيع الأول، وإنما كان العزمُ على الهجرة والاستعداد لها في شهر المُحَرَّم بعد الفراغ من موسم الحج الذي وقعت فيه بيعة الأنصار؛ ثم قالوا: وأي الشهور نبدأ؟ قالوا: رمضان، ثم قالوا: المُحَرَّم، فهو مُنْصَرَفُ النَّاسِ مِنْ حَجِّهِمْ، وهو شهر حرام فاجتمعوا على المُحَرَّم.

الحكمة من الاحتفال بالسنة الهجرية في شهر المحرم

أما فيما يتعلق باحتفالنا بالسَّنَة الهجرية في شهر المُحَرَّم من كلِّ عام، فهو احتفال بما مثَّلته من معانٍ سامية ورفيعة، كالرغبة في العيش بسلامٍ، وهجران كل قبيح إلى كلِّ صحيح، وذلك بمجاهدة النفْس وتزكيتها، وهو أمر مُرغَّب فيه شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» رواه الشيخان.

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (13/ 8، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحثُّ على نيةِ الخير مطلقًا، وأنه يُثاب على النية] اهـ.

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» رواه البخاري.