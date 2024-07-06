ذكرى رحيل «العصار».. رجل المهام الصعبة

تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل فريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، والذي رحل عن عالمنا بعد أزمة صحية مر بها في يوم 6 يوليو 2020.

ذكرى رحيل الفريق فخري محمد سعيد العصار

الفريق فخري محمد سعيد العصار، يُعد نموذجًا مشرفًا للقيادة العسكرية الرشيدة، والقائد المخلص لوطنه، والإنسان صاحب الأخلاق النبيلة، والذي لعب أدوارًا مهمة سواء خلال ثورة 25 يناير أو 30 يونيو المجيدة خلال وجوده في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو في المرحلة التي حمل على عاتقه فيها تعميق التصنيع المحلي في المصانع الحربية المصرية، وتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر محلية الصنع ليكون بحق «رجل المهام الصعبة».

مميزات قيادية فذة

وتميز الراحل بشخصيته القيادية الفذة، وحنكته العسكرية، وإخلاصه الشديد لوطنه، وكان معروفًا بقدرته على العمل الجاد، واهتمامه بتطوير قدرات العاملين معه، وبناء كوادر قيادية مميزة، فضلاً عن قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة في المواقف الصعبة، وعزمه على تحقيق الأهداف المرجوة.

وترك «العصار» بصمة كبيرة في تطوير الصناعات الحربية والمدنية، فضلاً عن دوره في المؤسسة العسكرية المصرية لسنوات طوال، كما يُذكر اسمه باحترام وتقدير من قبل جميع من عرفه وعمل معه، لما يتمتع به من صفات حميدة وخلق رفيع.

العصار يحمل مسيرة عسكرية مُشرفة، بداية من مشاركته في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وصولًا إلى منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح.

ولعب «العصار»، دورًا مهما في تحديث وتطوير منظومة التسليح المصرية، ورفع كفاءتها لتواكب التطورات العسكرية الحديثة.

طفرة هائلة بقطاع الإنتاج الحربي في عهد العصار

وفي عام 2015، وقع اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ليتولى منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، لتشهد الوزارة في عهده طفرة هائلة في مختلف مجالات عملها.

ونجح قطاع الإنتاج الحربي في عهد الفريق فخري محمد سعيد العصار في تصنيع وتطوير عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الاستراتيجية.

كما توسعت وزارة الإنتاج الحربي خلال عهد الفريق العصار في بعض المشروعات من الصناعات المدنية المهمة من صناعات إلكترونية، وأجهزة طبية، ومركبات ومواد خام.

ونجحت وزارة الإنتاج الحربي خلال عهده في تصدير عدد من منتجاتها للعديد من الدول الصديقة والشقيقة دعمًا للاقتصاد الوطني.