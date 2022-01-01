12 معلومة عن محور الفريق العصار بالقاهرة.. طوله 18 كيلو مترا

تشهد محافظة القاهرة طفرة كبيرة في مشروعات الطرق والنقل لتسييرالحركة المرورية والقضاء على أزمات الاختناق التي عانت منها العاصمة على مدار سنوات طويلة، ومن المشروعات التي شهدتها القاهرة إنشاء محور الفريق العصار بطول 18 كم، وتضمنت عملية تنفيذه تطوير 4 طرق وإنشاء 8 كباري ضمن خطة تطوير شرق القاهرة.

وأوضح تقرير صادر عن محافظة القاهرة، أن أعمال إقامة محورالفريق العصار تضمنت الآتي:

- تطويروتوسعة شارع أبو بكر الصديق بطول 3.2 كم وعرض 60 مترا، ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تطوير شارع ابن الحكم في المسافة بين ميدان التجنيد حتى كوبري المطرية، بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 2.5 كم وعرض 34 مترا، لربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.

تطوير شارع الكابلات

- تطوير شارع الكابلات بطول 4 كم وعرض 24 مترا في اتجاهين، وكل اتجاه 3 حارات مرورية، لربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.

- تطوير شارع ترعة الإسماعيلية بعرض 24 مترا.

- إنشاء كوبري ألماظة بطول 385 مترا وعرض 16 مترا، عبارة عن اتجاه واحد يضم 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري ميدان سفير بطول 385 مترا وعرض 26 مترا في اتجاهين و3 حارات لكل اتجاه.

- إنشاء كوبري ميدان المحكمة بطول 380 مترا وعرض 26 مترا في اتجاهين، كل اتجاه 3 حارات.

- إنشاء كوبري ميدان بن الحكم في اتجاهين و3 حارات مرورية لكل اتجاه.

- إنشاء كوبري ميدان الحلمية بطول 460 مترا وعرض 20 مترا في اتجاهين.

كوبري ميدان المطرية

- إنشاء كوبري ميدان المطرية من مستويين، الكوبري الأول بطول 650 مترا وعرض 10 أمتار، للقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور «شبرا - بنها»، والقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور تحيا مصر.

- الكوبري الثاني: بطول 850 مترا وعرض 12 مترا، للقادم من محور تحيا مصر متجهًا إلى مصر الجديدة، والقادم من محور «شبرا - بنها» متجهًا إلى مصر الجديدة.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع الكابلات مع شارع عمر المختار بطول 500 متر وعرض 18 مترا.

- إنشاء كوبري ميدان الأميرية بطول 650 مترا وعرض 10 أمتار في اتجاهين بواقع 3 حارات لكل اتجاه