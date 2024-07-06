علاء عابد: جلسات الحوار الوطني ضرورة لتخفيف أعباء المواطن البسيط

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بعودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، ومناقشة الملفات التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها على الحكومة الجديدة، ووضعها ضمن أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الحوار الوطني أصبح يلعب دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري والحكومة، ويرجع ذلك إلى وجود أجندة عمل وفريق عمل وطني حريص على نجاح الحوار من خلال مناقشة جميع القضايا، وطرح حلولا لها.

وأوضح عابد، أن الحوار الوطني ناقشَ الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل للشارع المصري، وقال إنه على الحكومة أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري البسيط.

وطالب النائب علاء عابد، بضرورة التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاد جلساته، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية.