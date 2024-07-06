حزب المؤتمر: استئناف الحوار الوطني يعكس التزام الحكومة بالشفافية

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، استئناف جلسات الحوار الوطني بعد استلام الحكومة الجديدة مهامها.

وقال المؤتمر، في بيان، إن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية لجميع الأطراف للتواصل بشكل بناء وصريح، والتعاون من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة.

وأوضح أن استئناف هذا الحوار يعكس التزام الحكومة الجديدة بالشفافية والمشاركة الفعالة لجميع مكونات المجتمع في صنع القرار.

إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر

ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني ساهم بقوة في إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر، وأصبح رقمًا مهمًا في المعادلة الوطنية بما حققه من نجاحات كبيرة على مدار الأشهر الأخيرة.

وأكد غنيم، أن الحوار الوطني خلق حالة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تجمع كافة المدارس والتوجهات على مائدة الحوار، وخرجت حزمة من المخرجات في مختلف القطاعات والتخصصات.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: «الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هذه الحالة تستهدف في المقام الأول مصلحة الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديمقراطية في المجتمع المصري، وعلى مدار الفترة الأخيرة كان للحوار الوطني دور عظيم في دعم الحياة السياسية وإثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة في ظل الجمهورية الجديدة، ومتوقع مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة».

الحوار الوطني نجح في خلق حالة من التلاحم

وأشار إلى أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة من التلاحم والتوافق المجتمعي من أجل مصلحة الوطن والمواطن، إذ جلست أطياف المجتمع المختلفة على مائدة واحدة يناقشون القضايا والمشكلات التي تعاني منها مصر، والتحاور من أجل التوافق على حلول لها، والمخرجات أكدت الدور الكبير للحوار الوطني.