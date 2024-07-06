حزب «العدل» يثمن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني

ثمن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وخاصة أنه يتزامن مع الأيام الأولى للحكومة الجديدة.

تنفيذ توصيات المراحل الأولى للحوار الوطني

وتابع «الشناوي» في بيان: لعلنا قريبا نشهد تنفيذ توصيات المراحل الأولى للحوار، وخاصة أننا بصدد إطلاق مرحلة جديدة، ربما تكون الأهم في جلسات الحوار الوطني، نظرا لما تمر به البلاد في الداخل من تحديات جسيمة ولما يمر به العالم من تحديات متعددة، وهو ما يستدعى تضافر الجهود لحماية الوطن والنهوض بأحوال المواطنين في كل الملفات المعني بها الحوار (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية).