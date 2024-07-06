صحفي سوداني: مصر تسير في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة بالسودان

قال الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة «نبض» السودانية، إن الجهود المصرية مستمرة منذ فترة طويلة، قبل اندلاع الحرب في السودان، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها ونبهت إلى خطورة الوضع قبل التصعيد العسكري، وكان لها تقدير للتطورات المحتملة في السودان.

مصر لم تتدخل في الشؤون السودانية

وأضاف «السنوسي»، خلال مداخلته مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، أن مصر خلقت أجواء ملائمة للحوار بين الكيانات السياسية السودانية، وأنها لم تتدخل في الشؤون السودانية، مكررًا أنها تترك السودانيين للتفاوض والخروج بالتوصيات دون تدخل.

حل الأزمة في السودان

وتابع: «مصر تسير في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة في السودان، وتمكنت من تحديد جذور المشكلة كمشكلة سياسية وليست فقط عسكرية، ومؤتمر القاهرة نجح قبل عقده في جمع الأطراف السياسية».

وختم بالقول: «الاعتماد على مصر في الوقت الحالي يعود لتاريخها العريق وعلاقتها الوطيدة بالسودان».