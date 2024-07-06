تنسيقية «تقدم»: مصر عملت على تجميع الفرقاء السياسيين في السودان

قال الدكتور الهادي إدريس، نائب رئيس تنسيقية «تقدم» السودانية، إن مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة جاء في وقت يمر فيه الشعب السوداني بمرحلة صعبة، لافتًا إلى أن المؤتمر بمثابة أمل للسودانيين للاتفاق على وقف الحرب فالشعار يتمثل في «معًا لوقف الحرب في السودان»، وظلت تنسيقية «تقدم» تنادي بوقف الحرب.

العملية السياسية بالسودان لا تبدأ ما لم تنته الحرب

وأضاف خلال حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أن التنسيقية ترى أن الوضع الإنساني لا يتحسن والعملية السياسية لم تبدأ ما لم تقف الحرب، والمؤتمر في القاهرة هو أول مؤتمر يجمع الفرقاء السياسيين ويتفقوا على مسألة وقف الحرب، متابعًا: «السودان تمر بمرحلة دقيقة، وكل السودانيين قلقين بانهيار الدولة، ولكن الاجتماع أعطى أمل كبير في عدم حدوث ذلك».

مؤتمر القاهرة يبرز إمكانية الاتفاق بين السودانيين

وأشار، إلى أن المؤتمر جعل من الممكن الاتفاق بين السودانيين على وضع خارطة للطريق لمعالجة الأزمة والصراع في السودان.