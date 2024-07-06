رئيس وزراء السودان السابق يشكر مصر على استضافة مؤتمر القوى السياسية المدنية

أعرب عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق، عن سعادته بانعقاد مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة.

وقال «حمدوك» خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن سعداء بهذا المؤتمر، والشكر للشقيقة مصر، والتي عودتنا دائمًا بأنها سباقة للتعامل والتعاطي الإيجابي مع أزمات السودان، وعلى رأس هذه المسألة استضافة مصر لمئات الآلاف من السودانيين».

وقف الحرب في السودان

وأضاف «حمدوك»، أن هذا المؤتمر يعالج 3 بنود أساسية، بما في ذلك بوقف الحرب التي تظل ضرورة قصوى، متمنيًا توقفها اليوم قبل الغد.

التعامل مع الأزمة الإنسانية في السودان

ولفت إلى أن البند الثاني يتعلق بالتعامل مع الأزمة الإنسانية في السودان، الذي يمر اليوم بأكبر كارثة ممكن أن يشهدها العالم اليوم، فبها أكثر من 25 مليون شخص تهددهم المجاعة و10 ملايين نازح، وأكثر من 2 مليون لاجئ، مشيرًا إلى أن المؤتمر يحشد الدعم الإقليمي والدولي للتعامل مع الأزمة السودانية.

العملية السياسية

وأوضح أن البند الثالث يتناول موضوع العملية السياسية وأجندتها ومبادئها، وكيفية ترتيب وتفصيل عملية سياسية لإخراج السودان من هذه الأزمة، ويمكن أن تستمر هذه البنود بالتوازي، بحيث تستمر جهود وقف الحرب مع العملية السياسية، وأي نجاح في هذين المسارين يفيد في إنجاح المسار الآخر.