«الاتحاد الأفريقي»: أمامنا مهمة كبيرة لوقف الاقتتال في السودان

أكدت سبشيوزا وانديرا، ممثلة الاتحاد الأفريقى، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى المعنية بالسودان، أن مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية المنعقد فى مصر، يهدف إلى إنهاء الأزمة فى السودان وتقريب وجهات النظر بين السودانيين.

وقالت «وانديرا»: «لا نرغب فى الفرقة مرة أخرى كما حدث فى السودان، وهناك رغبة لتحقيق كل سبل التعاون لكى يكون هناك مزيد من التعاون، وأنهم استمعوا للفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، لمرتين، وتقابلوا مع عدد من القضاة فى أديس أبابا وتم الاستماع لكل الأطراف».

وقالت: «نعمل من أجل إنهاء معاناة السودانيين، ولا بد من وقف الاقتتال بشكل فورى والنساء فى السودان طلبن منى أن أتحدث وأطلب وقف القتال». وأضافت: «تقابلنا مع النساء والجماعات الشبابية فى السودان وتم الحديث حول الحرب، ومستعدون للعمل وعقد جميع الاتفاقات لبدء العمل السياسى، وصولاً لحل هذه الأزمة، وهناك الكثير من الجهود التكميلية لإنهاء هذه الأزمة، وهى إحدى الركائز الأساسية فى الاتحاد الأفريقى وخارطة الطريق له، والاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن والسلم وجهوا للعمل الجماعى لاستمرار المباحثات لإيجاد الآليات اللازمة والملائمة من خلال توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد الأفريقى».

وأشارت إلى أنه لا بد من حشد جميع الجهود لحل الأزمة، لأن الحوار السودانى السياسى الذى ينظم على مرحلتين وهما مرحلة الحوار، وجدول الأعمال والهيكل العام، سيكون خلال المرحلة التخطيطة، ويتم تحديد أدوار المجتمع الدولى، وهذا اللقاء لن يكون نهاية المطاف ولكن بداية التخطيط لحل الأزمة، ولا بد أن يستغلوا الوقت، ومصلحة السودان تعتمد على الشعب، والقرار تم اتخاذه مبدئياً من اللجان المعنية ورؤساء الدول فى أفريقيا لوضع نهاية للقتال فى السودان، ولا بد من مضاعفة الجهود وممارسة الضغوط على الأطراف المتحاربة ما سيؤدى لنتائج إيجابية وهو ما يعطى الأمل لضمان وقف الاقتتال.

وأوضحت أن مصر عضو فاعل فى الاتحاد الأفريقى وستكون رئيس مجلس الأمن والسلم فى الاتحاد الأفريقى بالجلسة، ونعمل مع جميع الأطراف من أجل ضمان حل مشكلة الشعب السودانى.

وقالت: «نحث جميع الأطراف الفاعلة لتجنب أى مزيد من الصراع، وجميع الوكالات المعنية بالإغاثة لزيادة المساعدات وجهودهم لتناول هذه الأزمة الإنسانية فى السودان، من أجل بذل المزيد من الجهود التنسيقية مع جميع الأطراف المتحاربة لضمان الوصول لحل الأزمة».