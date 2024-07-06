نقابة المحامين تشكل لجانا للقيد وتعديلات القانون وصندوق الرعاية

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، في مقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على دعوة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال، المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

واتفق مجلس «المحامين» على الآتي:

تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة

1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.

لجنة لقبول الأعضاء

2- وافق المجلس على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس، لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.

3- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة، بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص المواد 176، 177 من قانون المحاماة.

4- الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين، لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كل النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.

4- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.