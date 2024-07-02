مميزات كارنيه نقابة المحامين في العلاج.. صرف الأدوية وتحمل نفقات

ما هي مميزات كارنيه نقابة المحامين؟ سؤال يبحث عنه خريجي كليات الحقوق، قبل الالتحاق بالنقابة، ووفقا لقانون النقابة فإنه لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين واستلام كارنيه نقابة المحامين.

أما عن مميزات كارنيه نقابة المحامين الخاص بمشروع العلاج، فأكدت النقابة عبر موقعها الرسمي أن النقابة تتحمل كامل تكلفة علاج المحامي في المستشفيات الحكومية والتعليمية والجامعية المبينة بالجدول الذي سيتم إرفاقه بهذا القرار.

مميزات كارنيه نقابة المحامين

كما أنه تم زيادة مساهمة النقابة العامة في علاج المحامين وأسرهم في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف، والتحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، والقسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

كما يحصل حامل كارنيه نقابة المحامين لمشروع العلاج على مميزات منها الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، تتم مساهمة النقابة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

مميزات كارنيه نقابة المحامين في العلاج

ومن من مميزات كارنيه نقابة المحامين في العلاج، أنه في حالات الحوادث الثابتة بموجب مستندات رسمية ؛ يسمح بتقديم خدمة العلاج للمحامي لما أصابه من جراء الحادث حتى ولو لم يكن مشتركًا في مشروع العلاج، كما يتم تخصيص موظف بالنقابة العامة للمساعدة في إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمرضى السرطان وذلك لمن يتجاوز الحد الأقصى لسقف علاجه من الزملاء. كما أنه بالنسبة للأمراض التي يتم صرف الأدوية لها (ضمن الحد الأقصى وتكون للمحامي فقط).