التفاصيل الكاملة لمعاش نقابة المحامين 2024.. زيادة 5%

حددت نقابة المحامين المستندات المطلوبة لمصروفات الجنازة وصرف معاش المحامين 2024، منها تقديم طلب موضح به العنوان والهاتف، وموافقة البنك بتحويل المعاش من احد البنوك (مصر ـ الأهلي ـ القاهرة)، وشهادة الوفاة وصورة بطاقة العضوية وصورة البطاقة الشخصية للعضو، وصورة بطاقة الزوجة مدون بها اسم الزوج، وبيان من التأمينات يفيد عدم التأمين.

وأكّدت نقابة المحامين أنه تصرف الجنازة للمحامي الحر فقط /غير مؤمن عليه في جهة أخرى، وذكرت الأوراق المطلوبة للإحالة على معاش نقابة المحامين 2024 في الآتي:

أولًا: المحامي الحر

1ـ طلب إحالة من إدارة المعاشات + إقرار التصفية حتى نهاية ديسمبر 2023.

2 ـ صورة الكارنيه عام 2023 + صورة البطاقة الشخصية + صورة البطاقة الضريبية.

3 ـ برينت تأمينات عام وخاص وبرينت تأمينات حكومي.

4 ـ دمغة محاماة 100 جنيه.

5 ـ خطاب برقم الحساب من البنك (الأهلي – مصر – القاهرة).

6 ـ توكيل واحد عن كل سنة من تاريخ القيد الابتدائي في النقابة.

واوضحت نقابة المحامين أن معاش المحامي بالقطاع العام والشركات والإدارات القانونية يتطلب الأوراق الآتية:

1ـ طلب إحالة من إدارة المعاشات.

2ـ بيان بالتدرج الوظيفي من تاريخ التعيين حتى تاريخ الانتهاء، موضح به المسمى الويفي.

3 ـ بيان الإجازات بدون مرتب من عدمه.

4 ـ صور التوكيلات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة.

5 ـ دمغة محاماة 100 جنيه.

6 ـ خطاب برقم الحساب من البنك (الأهلي – مصر – القاهرة).

معاش نقابة المحامين 2024

وذكرت نقابة المحامين أنه في حالة بلوغ السن القانوني ويتقدم المحامي إلى إدارة المعاشات في أكتوبر من كل عام مع إقرار بتصفية أعمال المكتب، على أن يتمّ صرف معاش نقابة المحامين 2024 بداية من يناير طبقا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.

- أن يكون اسمه مقيد بجدول المحامين المشتغلين.

- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة 25 سنة متصلة أو منفصلة 3- ان يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

- أن يكون مسددًا الاشتراك المستحق عليه في سنة تقديم الطلب.

وفي حالة العجز الكامل يجب أن تكون مدة اشتغال 10 سنوات على الأقل حسب (مادة 198) فقرة 2.

وأكّدت نقابة المحامين أنَّه يتمّ التقدم بطلب لإدارة المعاشات ويتمّ تحويله لمصلحة الطب الشرعي لإصدار تقرير عن الحالة، ويرفق مع الطلب صورة شخصية لمقدم الطلب وصورة كارنيه العام وصورة بطاقة الرقم القومي، وذلك لاستخراج خطاب الطب الشرعي.

وفي حالة ورود تقرير الطب الشرعي وثبوت حالة العجز الكامل يتم استيفاء مستندات استحقاق المعاش الآتية:

1ـ إفادة برقم حساب من احد البنوك (الأهلي ـ مصر ـ القاهرة).

2ـ برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.

3ـ المحاسبة الضريبية من مصلحة الضرائب.

أما معاش الدفعة الواحدة فيتمّ استحقاقه في حالة الوفاة ويكون طبقا لعدد سنوات الاشتغال.

وبالنسبة للمعاشات القديمة فيتمّ زيادتها بصفة دورية بنسبة 5% لمن لا يتقاضى معاش قبل القيد بالجدول.

تحديث بيانات الحصول على معاش نقابة المحامين

ودعت إدارة المعاشات المحامين وأسرهم المستفيدين من المعاش ضرورة، تحديث البيانات سنويا تفاديًا لأي مشكلات قد تحدث أو توقف المعاش وذلك بتقديم الأوراق التالية باستمرار:

- صورة بطاقة الزوجة.

- رقم هاتف للتواصل.

- وضع الأبناء وصور بطاقتهم الشخصية وإقرار بعدم الزواج.