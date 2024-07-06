بطل كرتوني.. ميكب أرتيست صينية تحول جدها إلى شاب وسيم (فيديو)

حظت ميكب أرتيست صينية بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما «تيك توك»، خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت مقطع فيديو لها وهي تستخدم أدوات الماكياج في تحويل جدها المُسن إلى شاب عشريني وسيم وجذاب وكأنه أحد أبطال الأعمال الكرتونية.

ميكب أرتيست صينية تجول جدها إلى شاب وسيم بالماكياج

وبحسب ما ورد على موقع «odditycentral»، فقد جذبت فنانة مكياج صينية شابة تُعرف على منصات التواصل الاجتماعي باسم «sakuralusi» أنظار العالم، خلال الأيام القليلة الماضية، بفضل مهاراتها الاستثنائية في تحويل ملامح جدها المسن إلى شخصيات شابة مستوحاة من الرسوم المتحركة.

ونشرت الفتاة الصينية مقطع فيديو وهي تضع الماكياج على وجه ورقبة جدها صاحب الـ66 عامًا، وبعد مرور فترة قصيرة من الوقت يتحول هذا الجد العجوز إلى شاب وسيم لا يمكن لأحد أن يقول بأن الاثنين هما شخص واحد، إذ هناك فروقات كثيرة بين الشخصين، الأول بملامح كبيرة ووجه تظهر عليه علامات الكُبر من تجاعيد وغيرها، بينما الثاني ظهر بوجه شاب ذات بشرة نقية لامعة وأعين جريئة.

رواج واسع لمقطع الفيديو

ولاقى مقطع الفيديو رواجًا واسعًا عبر منصة «تيك توك» التي عبر روادها عن انبهارهم بمهارة الفتاة الصينية التي حولت جدها الستيني إلى شاب وسيم جذاب بلمسات سحرية، إلى جانب إشادتهم بالقدرة الكبيرة للماكياج على إحداث تغييرات كبيرة وجذرية في الملامح.