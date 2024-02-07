وئام مجدي: كنت أكتر واحدة بتأخر في الميكب بسبب السن

كشفت الفنانة وئام مجدي سر نجاح «الميكب» الذي ظهرت به في شخصية «عبير» في مسلسل حالة خاصة، حيث جسدت دور بشخصية كبيرة في السن بملامح حادة: «في التصوير كنت أكتر واحدة بتأخر في الميكب لأن المطلوب كان أن ملامحي تبقى حادة وأكون أكبر من عز في السن، والذي جسد دوره حسن أبو الروس».

وأضافت وئام خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «on»: «لم تكن لديّ أي مشكلة أن أظهر أكبر من سني، لأن الأهم هو أن أؤدي الدور جيدا».

وذكرت الفنانة، أن الجمهور يعرفها بسبب مقاطع الفيديو الشهيرة التي تجمعها بجدتها وتبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2017: «الناس عرفتني من الفيديوهات الكوميدية التي جمعتني بجدتي والتي نرصد فيها اليوميات بخفة دم وكوميديا».

وأشارت، إلى أن شهرتها عبر السوشيال ميديا كانت أكبر من عالم الفن حتى جسدت شخصية «عبير» في مسلسل حالة خاصة: «كنت ماشية في مول ولقيت الناس بتقول إيفيهات من اللي قلتها في شخصية عبير».