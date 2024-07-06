البلوجر هبة حمدي: الصدفة وخدمة العملاء سر تقديم محتوى على تيك توك

أبرزت شاشة «قناة dmc»، قصة صانعة المحتوى هبة حمدي وبداية حكايتها مع فيديوهاتها التي انتشرت بصورة كبيرة على موقع «تيك توك»، مؤخراً، وتصنيف محتواها بالساخر الذي لاقى رواجًا وتفاعلاً كبيرًا من رواد السوشيال ميديا.

صناعة المحتوى على السوشيال ميديا

بدأت البلوجر هبة حمدي، حكايتها قائلة: «أصبحت صانعة محتوى على السوشيال ميديا منذ عامين ونصف فقط عندما جاءتني فكرة لذلك وسعيت في تنفيذها، ولكن قبل أن تغزو المقاطع المصورة والمضحكة لي موقع «تيك توك»، لم يكن له أي علاقة على الإطلاق بهذه المواقع قبل ذلك».

وكشفت أنها خريجة كلية التجارة قسم المحاسبة، جامعة الإسكندرية، وكل خبرتها العملية كانت محصورة في مجال خدمة العملاء، ولكنها من خلال هذا المجال تحديداً جاءت نقطة الانطلاقة نظراً لطبيعته التي تدفعها للاحتكاك والاختلاط بالعديد من فئات المجتمع.

التعامل مع خدمة العملاء

وتابعت: «تراكمت لديَّ خبرات عديدة من المشكلات التي كنت أواجهها مع العملاء في عملي، وأصبحت على دراية بأنماط الشخصيات المتعددة ما نمَّا لديَّ موهبة التمثيل والتقمص، وزاد شغفي بـ التيك توك، وبدأت في تصوير مقاطع مضحكة لاقت تفاعلا كبيرا ما شجعني على المزيد».