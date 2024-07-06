محمد أنور مبسوط لردود الأفعال حول فيلم «جوازة توكسيك»

أعرب الفنان محمد أنور، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادته بردود الأفعال على فيلم «جوازة توكسيك»، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض.

أبطال فيلم «جوازة توكسيك»

ونشر «أنور» مجموعة من الصور معلقًا: «الحمد لله رب العالمين، فيلم جوازة توكسيك في اليومين الأولين من عرضه من أعلى الإيرادات في مصر والوطن العربي، شكرًا لكل الجمهور الذي دخل الفيلم، ومبسوط إنه عجبكم، واللي مدخلش لسه ياريت يدخل ويعملي منشن في الأستوري وهيعجبكم إن شاء الله».

أبطال فيلم «جوازة توكسيك»

تدور أحداث فيلم «جوازة توكسيك» في إطار كوميدي، ويضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: محمد أنور، ليلى علوي، هيدي كرم، تامر هجرس، ملك قورة، بيومي فؤاد، وآخرين، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.