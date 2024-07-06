لماذا أطلقت مبادرة ابدأ؟.. خبير اقتصادي: حققت أهم أهدافها الرئيسية

مجهودات جبارة وكبيرة تقوم بها المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة «ابدأ» على كل المستويات، وهو الذي ظهر جليا بعد مرور فترة ليست بالقليلة من إطلاقها، حتى بات لا يخفى على أحد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل التفاصيل المتعلقة بتطوير وتحديث الصناعة في مصر.

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنذ توليه المنصب عمل جاهدا على تطوير وإعادة تأهيل الصحة والتعليم والتكنولوجيا والطرق والزراعة، وكذا توفير الحياة الكريمة للمواطنين، غير أن اهتمامه بالقطاع الصناعي كان السمة البارزة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.

شعيب: المبادرة تهدف لتخفيض معدلات البطالة وتقليل الاستيراد

وأضاف «شعيب» لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ» هي مبادرة اجتماعية تهدف لتحقيق 3 أهداف اقتصادية، أولها تخفيض معدلات البطالة، عبر توفير فرص عمل للشباب، ويبلغ حجم القوى العاملة فى مصر 30 مليون فرد حاليا، بينما وصل معدل البطالة لـ7.4%، فيما جائت تلك المبادرة لتخفيض معدلات البطالة ورفع نسبة التوظيف في البلاد.

وأوضح أن ثاني تلك الأهداف هو تقليل الفاتورة الخاصة بالاستيراد، ذلك عبر توطين الصناعات المحلية ومن أجل توسع صناعة المنتجات التى يتم استيرادها من الدول الخارجية، بعد أن بلغت الفاتورة الاستيرادية لمصر 87 مليار دولار سنويا، ما بات يمثل ضغطا كبيرا على الموارد الدولارية، بخلاف ما سببه ذلك من إحداث خلل هيكلى فى ميزان المدفوعات.

فتح باب للتنمية

وأشار إلى أن الهدف الثالث فقد تمثل في فتح باب للتنمية، ثَم دعم الاحتياطى النقدي الأجنبي عبر تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، بعد أن بلغت حجم الصادرات الـ43 مليون دولار، فيما سيتم دعم المبادرة عبر العمل على عدة محاور، منها دعم الصناعة، عبر تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع ومساندتها لتستطيع تقنين الأوضاع، وكذا بحث المشكلات الخاصة بالمصانع المتعثرة وإيجاد الحلول لها.

وأكد أن المبادرة نجحت في توفير التدريب الفني والمهني للعمالة، وكذا عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت تلك المشروعات قائمة بالفعل أو ترغب في تطوير الأنشطة والمشروعات الجديدة.