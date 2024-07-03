بعد دعم مبادرة ابدأ له.. حالة التطور على مصنع أنجل بيست إيجيبت

لاقت مبادرة ابدأ لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الشباب، تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الجميع، وذلك نظرًا لدعمها العديد من المصانع، للعمل على تطويرها، عبر توفير العديد من الإمكانيات والإسهامات المختلفة، وعلى رأسها مصنع أنجل بيست إيجيبت، الذي بات معروفًا على كونه من المصانع الرائدة في مصر، والذي طرأت عليه العديد من التغيرات، والتي أوضحتها الصفحة الرسمية على فيسبوك لمبادرة ابدأ ويمكن إيضاحها في التقرير التالي..

تطور مصنع أنجل بيست إيجيبت في مصر

نشرت صفحة مبادرة ابدأ بعض المعلومات عن مصنع أنجل بيست إيجيبت، وذلك في مقطع فيديو شاركته عبر صفحتها، واحتوى على بعض التفاصيل الخاصة به، والتي جاءت على النحو التالي:

يُعتبر المصنع هو الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجرى اختيار مصر بسبب موقعها الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية.

تعتمد منتجات الشركة الرئيسة على تطوير صناعة الخميرة ومشتقاتها ومستخلصاتها.

بلغت نسبة المادة الخام من المكون المحلي 90%، وتجاوزت نسبة التصدير 80% من قيمة الإنتاج، ويُصدر لعدد 52.

يتضمن أكثر من مصنع مساحة المصانع الإجمالية 110 آلاف متر مربع غير متضمنة التوسيعات.

التوسعات المستقبلية 13 ألف متر مربع تحت الإنشاء حاليًا.

صناعة جميع أنواع الخميرة ومشتقاتها .

الطاقة الإنتاجية الحالية 28 ألف طن من منتجات الخميرة سنويًا.

12 ألف طن من مستخلص الخميرة سنويًا.

الطاقة الإنتاجية بعد التوسعات ستصل إلى 40 ألف طن من منتجات الخميرة سنويًا.

20 ألف طن من مستخلص الخميرة سنويًا.

التكلفة الاستثمارية 252 مليون دولار.

حجم العمالة 1000 عامل تقريبًا.

أوجه الدعم المقدمة من ابدأ

تتمثل أوجه الدعم المقدمة من مبادرة ابدأ في تسهيل الإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما الأعمال الخاصة بمرفق المياه للإسراع في بدء التوسيعات المستقبلية للمصنع.

ومن جانبه أشار ليو جين، المدير العام لشركة أنجل ييست إيجيبت، خلال حديثه لـ«الوطن» إلى اعتماد منتجات الشركة على تطوير الخمائر ومشتقاتها ومستخلصاتها، استنادا إلى علم الأحياء الاصطناعية ومجالات التكنولوجية الحيوية، وأنه يأمل بعد دعم مبادرة ابدأ له إلى تصدير منتجاتها ومستخلصاتها لأكثر من 160 دولة ومنطقة.