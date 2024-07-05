خدمات تسهيلية من مبادرة «ابدأ» لراغبي إنشاء المشروعات.. «حسن دخلك الشهري»

جهود كبيرة سعت لتنفيذها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، لتطوير الصناعة المصرية، ومساعدة الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم من خلال إطلاق المبادرات وتوفير التمويلات المالية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لإنشاء مشروعات، ومنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة عام 2022، تعمل المبادرة على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة الحقيقية.

وتعمل مبادرة «ابدأ» على توفير الكثير من الخدمات للراغبين في إنشاء مشروعات تساعدهم على تطوير الصناعة المحلية وتحسين دخلهم الشهري، ونوضح من خلال هذا التقرير، الخدمات التي تقدمها المبادرة للراغبين في إنشاء مشروعات، وفق الموقع الرسمي للمبادرة، التي تتمثل في الآتي:

خدمات تسهيلية تقدمها مبادرة «ابدأ» لراغبي إنشاء مشروعات

- يتم تسهيل الإجراءات الروتينية للمشروعات حتى يتم الانتهاء منها في أسرع وقت.

- تعمل المبادرة على تسهيل فرصة الحصول على أراض صناعية لإقامة المشروعات عليها.

تسويق المنتجات وتصديرها

- تتيح المبادرة لأصحاب المشروعات، الفرصة لتسويق المنتجات من المشروعات التي تم إنشاءها ودعمها وتصديرها.

- تحرص المبادرة على توفير تدريب للعمالة الفنية، لمساعدتهم على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تستطيع منافسة المنتجات الأجنبية.

- توفر المبادرة لأصحاب المشروعات خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة القائمة.