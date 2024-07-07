مواصفات أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة

يُعقد امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة 2024، يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يوليو الجاري، لطلاب الشعبة الأدبية، ورقيًا في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة، بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

نمط أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، يُعقد الامتحان بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ الامتحانات تُعقد وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

يحتوي امتحان علم النفس والاجتماع، على 44 سؤلًا موضوعيًا و2 سؤال مقالي، فيما أكدت الوزارة، على الطلاب بالاطلاع على النماذج الاسترشادية لامتحانات العام الماضي، التي توضح الشكل النهائي للامتحانات وطريقة الأسئلة بالتفصيل.

تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه يتابع سير العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية، من خلال الكنترول، موضحًا أنه وجه جميع المديريات التعليمية بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب.

وقال «عبداللطيف»، في تصريحات سابقة، إنه يجب على الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتركيز في الامتحانات، مشيرًا إلى أنه يدرك تمامًا ضغوط الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.