المراجعة النهائية في مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة 2024

مع تواصل سير امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، يستعد طلاب الثانوية العامة، من طلبة الشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، لأداء امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، يوم الأربعاء القادم 10 يوليو المُقبل.

لذا يهتم طلاب الثانوية العامة خلال هذه الأيام بالحصول على المراجعات النهائية التي تضم أهم جزئيات المنهج، وذلك لمذاكرتها جيدًا قبل انطلاق موعد الامتحان.

وأوضح على رمضان أستاذ مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، خلال تصريحات ل«الوطن»، أن مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة من المواد المُيسرة للطلاب مقارنة بالمواد الأخرى«الفيزياء والكيمياء»، لذا نعرض لكم خلال هذا التقرير المراجعة النهائية في مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة2024.

توزيع درجات الجيولوجيا

أوضح الأستاذ على رمضان للوطن أن توزيع الدرجات

- يشتمل الباب الأول على 7 درجات.

- يشتمل الباب الثاني على 9 درجات.

- يشتمل الباب على 9 درجات.

- يشتمل الباب الرابع على 12 درجة.

توزيع درجات العلوم البيئية

كما أوضح «رمضان» للوطن أنّ توزيع درجات العوم البيئية تشتمل على بابين

- الباب الأول يشتمل على 11 درجة.

- الباب الثاني يشتمل على 7 درجات.