قرار مهم من «التعليم» بشأن واقعة إحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم إحدى اللجان بمحافظة الدقهلية، حيث كان الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء بالثانوية العامة.

وكشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل

وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.