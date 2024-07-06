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ضبط تشكيل عصابي تخصص في اختراق تطبيقات شركات نقل خاصة وسرقة أموالها

كتب:

محمد بركات
10:19 م | السبت 06 يوليو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن التشكيل يخترق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب الخاصة واستخدام بعض حسابات قائدي مركبات تلك التطبيقات والتلاعب في موقعها الجغرافي وصولاً لاستقبال طلبات التوصيل المُسجل بها بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمُستخدميها وإيهام القائم بالطلب بوجود خلل بالمنظومة وحتمية تغيير الرقم السري للحساب والتحصل على الرقم الجديد من المجني عليهم واستخدامه في إجراء رحلات وهمية وسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم «أجهزة حاسب آلي – عدد 8 هواتف محمولة محمل عليها محافظ إلكترونية المستخدمين في نشاطهم الإجرامي» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات