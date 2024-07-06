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«الداخلية»: وصول آخر أفواج حجاج القرعة إلى مطار القاهرة

كتب:

محمد بركات
05:02 م | السبت 06 يوليو 2024
وفود الحجاج

وفود الحجاج

أعلنت وزارة الداخلية، وصول آخر أفواج حجاج القرعة إلى مطار القاهرة بعدما أدوا مناسك الحج، وكانت رحلة حجاج القرعة لهذا العام متميزة في خدماتها، وذلك في إطار التيسيرات التي قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة أداء المناسك، إذ أقاموا في فنادق مجهزة بجميع وسائل الراحة في مكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين.

 

وعلت وجوه الحجاج الفرحة لأداء فريضة الحج والنجاح الكبير لبعثة حج القرعة في إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر.

 

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بقلم محمد بركات