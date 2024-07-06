رئيس مركز ومدينة ديرمواس: خطة لإنهاء رصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية

تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، استكمال أعمال قطع الفرمة وإزالة الطبقة القديمة بمنطقة صلاح سالم، وذلك تمهيداً لرمي التربة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

الجولة تأتي في ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف و مديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، مشدداً على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة ، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

استكمال أعمال قطع الفرمة وإزالة الطبقة القديمة

وقد تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، استكمال أعمال قطع الفرمة وإزالة الطبقة القديمة بمنطقة صلاح سالم، وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال الإحلال والتجديد بمرفق مياه الشرب بتلك المنطقة.

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بالشوارع

من جانبه، نظم رئيس المركز حملة مكبرة برفقة أحمد ثابت نائب رئيس المركز وحمدي محمد مدير إدارة الطرق بديرمواس، وذلك لرفع الإشغالات بتلك المنطقة، لمنع التعدي على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية ومنع التكدس والزحام بتلك المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية للانتهاء منها فى الوقت المحدد لها، وذلك لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

يأتي ذلك في ضوء جهود محافظة المنيا في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة، خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.