مدير «آي صاغة» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 2.7% عالميا

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعا بعد أن اختتمت الأوقية في تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، وذلك بنسبة 2.7% أي بقيمة 63 دولارًا، ويأتي ذلك بسبب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية خاصة مع تزايد التوقعات بخفض البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة قريبا.

سعر الذهب يتعرض لحالة كبيرة من التذبذب

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر الذهب يتعرض حاليا لحالة من التذبذب الكبير بسبب وجود ما يسمى «العرض والطلب المجهول»، والذي بات المحرك الحالي للأسعار داخل أسواق الذهب.

وأضاف «إمبابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقًا لمكتب إحصاءات العمل، فأن عدد الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة ارتفع بمقدار 206 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما تجاوز الرقم الشهري لتقديرات الإجماع بالسوق 191 ألف وظيفة، وهو ما أثر بدوره على سوق الذهب وزاد من الشراء لأجل الاستثمار.

ارتفاع معدلات البطالة عالميا خلال الشهر الماضي

وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة خلال الشهر الماضي عالميا لـ4.1% أثر على ارتفاع سعر أونصة الذهب بخلاف استمرار القوة الشرائية للبنوك المركزية للذهب خلال 2024، بالرغم من انخفاض إجمالي المشتريات والمبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد أن مجلس الذهب العالمي توقع أن يظل طلب البنوك المركزية العالمية أعلى من الاتجاه المتوسط خلال هذا العام، بينما سيصل إجمالي المشتريات المبلغ عنها أقل من العام الماضي، وذلك لأنه من المتوقع تباطؤ إجمالي المبيعات كذلك.