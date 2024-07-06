آخر تحديث لأسعار الذهب في الصاغة.. بكم الجرام عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب بمحال الصاغة اليوم السبت استقرارًا نسبيًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3225 جنيهًا للشراء، ونحو 3210 جنيهات للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، آخر تحديث لأسعار الذهب في محال الصاغة الآن، وفقًا للأسعار عبر الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3225 جنيهًا للشراء، ونحو 3210 جنيهات للبيع، دون احتساب ضريبة المصنعية والدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 3.687 جنيهًا للشراء، ونحو 3.668 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2.764 جنيهًا للشراء، ونحو 2.751 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2.156 جنيهًا للشراء، ونحو 2.146 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و800 جنيه للشراء، ونحو 25 ألفًا و680 جنيهًا للبيع.