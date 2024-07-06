على قناتي «أون» و«الحياة».. انطلاق الموسم الرابع لمسابقة «فني مبتكر» لطلاب المدارس الفنية

شاركت مبادرة ابدأ كشريك استراتيجي في نهائيات الموسم الرابع من مسابقة «فني مبتكر»، المذاع على قناني ON والحياة، والتي تُعد المسابقة الأولى والأكبر من نوعها في مصر للمشروعات الابتكارية لطلاب مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان مبادرة «ابدأ» الراسخ بأهمية التعليم الفني ودوره في بناء المجتمع، وضرورة توحيد الجهود لإعداد جيل مبتكر وواعٍ ومثقف قادر على قيادة المستقبل، وتحقيق النهضة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

والمسابقة تأتي بالشراكة بين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي.

انطلقت النسخة الأولى من المسابقة عام 2017، وتم تنفيذ 4 نسخ منها حتى الآن.

يتقدم طلاب مدارس التعليم الفني بمشروعاتهم الابتكارية من خلال ثلاثة مسارات (المسار الصناعي، المسار الزراعي وتكنولوجيا الخدمات، مسار التكنولوجيا التطبيقية).

تحصل الفرق الفائزة في المسابقة على جوائز مادية ومنح تدريبية وفرص مقدمة من رجال أعمال لدعم وتنفيذ مشروعاتهم في المصانع.

شارك في النسخة الرابعة من المسابقة أكثر من 14 ألف طالب وطالبة مدارس تعليم فني من 25 محافظة.