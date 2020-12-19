الأول في مسابقة «فني مبتكر»: اخترعت جهازا لفتح الأبواب دون تلامس لتقليل فرص انتشار كورونا

قال الطالب محمد عبدالرحمن، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة فني مبتكر، إن المسابقة هذا العام جاءت بشكل رقمي، حيث كان يواجه عدد من الطلاب مشكلات في التواصل عبر تطبيق «زووم» لعرض الفكرة وشرحها أمام اللجنة المنظمة للمسابقة.

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه في الصف الثاني من الثانوية الصناعية، مؤكدًا فوز زميله خلال العام الماضي بجائزة المركز الثاني، فيما عمل هو على الفوز على المركز الأول، وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح، أن ابتكاره يعتبر جهاز يتم تثبيته في أسفل الباب بدلا من تلامس المقابض لمنع انتشار كورونا، وتم تركيب أولى تلك الأجهزة على مكتب المدير، ولاقت استحسان من كافة المدرسين، كما تم إنشاء ذلك الابتكار من مخلفات الحدادة الموجودة بداخل المستشفى.

وأكد، أنه يقوم بدراسة إنشاء نفس الابتكار ولكن اعتمادًا على مادة الألوميتال بدلا من الحديد، كما يأمل في نشره على كافة المدارس الخاصة بالمحافظة، حيث أن الفكرة استغرقت منه ما يقرب من أسبوعين، ولكنه قام بتنفيذه في 3 أيام فقط.

وأشار «عبدالرحمن»، إلى أنه يدرس السيارات في مدرسته الصناعية، ويأمل في أن يلتحق بكلية الهندسة، لأن الثانوية العامة لم تساعده في بعض الظروف: «التعليم الفني بقي مستواه عالي جدا، ولو دخلت كلية الهندسة أغلب اللي هدرسه أنا خدته قبل كده، وده عكس الثانوية العامة، وهيساعدني أكثر».

مسابقة «فني مبتكر» تهدف إلى تشجيع طلاب التعليم الفنى على الابتكار، وتنمية مهاراتهم الشخصية ومساعدتهم فى تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، من أجل تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عن خريجى التعليم الفنى: «المسابقة بتّم بين طلاب مدارس فنية من 11 محافظة»، تقولها نانسى أيمن، مسئول العلاقات العامة بالمسابقة، التى تقام تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي ومؤسسة wise وشركة ideaspace.