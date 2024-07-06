أسامة كمال: تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين أول أهداف وزير المالية

قال الإعلامي أسامة كمال، إنّه لديه آمال كبيرة وعريضة في وزير المالية الجديد أحمد كجوك، مشيرًا إلى أنّ مجتمع الأعمال رحب بتولي «كجوك» وزارة المالية خلفًا للدكتور محمد معيط، موضحًا أن دوره كنائب لمعيط كان مهمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي.

وشدد «كمال» خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي» على شاشة «دي أم سي»، أن هناك الكثير من العاملين في مجتمع الأعمال والاقتصاديين كانوا يتمنون أن يتولى كجوك وزارة المالية.

دور كجوك صياغة السياسات المالية والاقتصادية

وأوضح أن مهمة وزير المالية هي أن يصمم وينفذ سياسة الدولة المصرية، كجزء من السياسة المالية التي تستهدف نسبة نمو 7%، مؤكدًا أن الوزير أحمد كجوك كان شريكًا في صياغة السياسات المالية والاقتصادية.

أضاف أن الجميع يشهد لكجوك بالاحترافية في عمله بوزارة المالية قبل توليه الوزارة، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرات دولية حيث كان خبيرًا اقتصاديًا في البنك الدولي وعمل بالبنك الآسيوي.

وأكد أن «كجوك» أشرف على وضع السياسة المالية وخفض مستوى الدين، وأشرف على المجموعات الخاصة بالاقتصاد.

مهمة صعبة

وأضاف: «كجوك أمامه مهمة صعبة جدًا وأول هدف له هو أن يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وأن يوسع في برامج الحماية الاجتماعية ويستهدف مستحقي الدعم، ويواجه التضخم، ويقوم بإصلاح اقتصادي كبير، ويحفز نمو القطاع الخاص، ويشجع الإنتاج والتصدير، ويقلل معدلات الدين».