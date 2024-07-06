تعيش 24 ساعة فقط.. معلومات عن أقصر الحشرات عمرا على وجه الأرض

واحدة من أقصر الحشرات عمرًا على وجه الأرض، حيث تعيش 24 ساعة فقط، وخلال هذا اليوم تتكاثر وتموت.. وفيما يلي نستعرض بعض المعلومات عن ذبابة مايو.

أقل الحشرات حياة على وجه الأرض

«ذباب مايو أو زائلات الجناح أو حورية الماء»، تعيش من بضع دقائق إلى أيام حسب النوع وفقًا لموقع «pictureinsect».

وتقل الأعداد الخاصة بهذا النوع، فلها ما يقرب من 2500 نوع في جميع أنحاء العالم، وما يقرب من 630 نوعا منها في أمريكا الشمالية، ويتراوح طولها ما بين 4 إلى 50 ملليمتر، وأهم ما يميز هذه الحشرة دون غيرها، وجود زائدتين شرجيتين طويلتين، إلى جانب زائدة أخرى خيطية طويلة وعديدة التعقل.

الذباب المنزلي

ويعتقد البعض أن الذباب المنزلي يميل إلى أن تكون لديه حياة أطول، مقارنة بالأنواع الأخرى التي تعيش في البرية، ويمكن الإشارة إلى أن عمر النوع الأول من الذباب باعتباره الأكثر انتشارًا يبلغ متوسطه 4 أسابيع فقط، وفي خلال دورة حياتها تنتج أكثر من 1000 بيضة مرة واحدة.