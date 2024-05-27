من غير مبيدات.. 6 طرق سهلة لمنع دخول الحشرات إلى المنزل في الصيف

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يكون هناك ضيوف غير مرغوب بهم يتسربون داخل المنازل، مثل النمل والعناكب والصراصير والفئران وعديد من الحشرات التي تحتل البيوت خلال فصل الصيف، ما يجعل كثيرين يبحثون عن طرق فعالة لمنع دخولها بأسرع وقت وأكثر الطرق أمانًا.

كيف تمنع دخول الحشرات إلى المنزل في الصيف؟

نصائح ذهبية كشفها موقع «realhomes»، بناءً على خبراء إحدى الشركات العالمية، من أجل منع دخول الحشرات إلى منزلك خلال فصل الصيف، التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

سد الفجوات والشقوق

يعد منع نقاط الدخول من خلال سد الفجوات التي تتواجد في الأبواب والنوافذ، الطريق الأسهل لردع للآفات الصغيرة مثل النمل والعناكب وحتى القوارض من دخول المنزل.

تثبيت شاشات شبكية (السلك)

ستعمل الشاشات الشبكية (السلك) على إبقاء الحشرات مثل البعوض والذباب والآفات الكبيرة خارج منزلك مع السماح بتدفق الهواء النقي.

تخزين الطعام بشكل صحيح

تخزين الطعام بشكل صحيح في الهواء الطلق يساعد على منع جذب الآفات مثل النمل والقوارض، كما أنّ استخدام حاويات محكمة الإغلاق للطعام أمرًا ضروريا لإبعاد الحشرات عن منزلك.

الحفاظ على نظيفة حديقة المنزل

الحفاظ على الحديقة مرتبة للقضاء على أماكن الاختباء ومناطق تكاثر الآفات يعد أمرًا ضروريا، وذلك من خلال إزالة الحطام مثل الأوراق المتساقطة، وقصاصات العشب، وأكوام الخشب، فضلًا عن قص العشب وصيانة الحديقة بشكل دوري، إضافةً إلى تخزين العناصر الخارجية بشكل صحيح مثل الألعاب وأدوات البستنة لتقليل أماكن الاختباء المحتملة للآفات.

كيف تعمل الزيوت العطرية على طرد الحشرات؟

- استخدم المواد الطاردة الطبيعية

تعمل المواد الطاردة الطبيعية على طرد الآفات دون الحاجة إلى مواد كيميائية صناعية ضارة أو قوية، والخبر السار أنّ هناك العديد من الأشياء التي تطرد الحشرات تكون موجودة بالفعل في خزائن مطبخك أو منزلك، ومنها الزيوت العطرية مثل زيت النعناع والأوكالبتوس وزيت شجرة الشاي لصد الآفات.

التخلص المنتظم من القمامة

يعد التخلص بشكل منتظم من القمامة أمرًا بديهيًا، لكن من الجيد الاستمرار فيه في الأشهر الأكثر حرارة لتجنب جذب الآفات بما في ذلك الجرذان والفئران والذباب.