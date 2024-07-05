طريقة فعالة للقضاء على الحشرات في المنزل.. «شمعة وملعقة قهوة»

تشكل الحشرات في المنازل مصدرًا للإزعاج والقلق للكثير من الأشخاص؛ إذ تتسبب في التلوث بجانب نقلها للأمراض، وبالرغم من توفر العديد من المنتجات الكيميائية لمكافحتها، إلا أنها قد تؤذي العائلة خاصة في حالة وجود الأطفال.

ووفقًا لما ورد بموقع «good house keeping»، المتخصص في كل ما يلزم البيت، نوضيح طريقة مبتكرة وفعالة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل، للتخلص من كل الحشرات الطائرة من أول استخدام.

هل القهوة تطرد الحشرات؟

القهوة ليست فقط مشروبًا لذيذًا يفضله الكثيرون، بل يمكن أن تكون أيضًا حلاً طبيعيًا لمكافحة الحشرات؛ إذ يتميز البن المطحون برائحته القوية التي تزعج العديد من الحشرات مثل النمل والذباب والبعوض والناموس والصراصير، ما يجعلها تهرب من المكان المتواجد فيه رائحة القهوة.

كيفية استخدام الشمع والقهوةلطرد الحشرات

ما يميز استخدام الشمع والقهوة كمبيدات طبيعية هو الأمان، فهما خاليان من المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان والبيئة، وهناك طريقة فعالة لاستخدامهما وهي كما يلي:

أدوات التحضير

ثلاث شمعات.

ملعقة من القهوة.

كوب زجاجي.

خطوات التحضير

يوضع الشمع على نار هادئة جدا حتى تمام الذوبان، ثم يُنقل إلى الكوب الزجاجي، وبعد ذلك يذاب فيه ملعقة من البن، ويمكن إضافة ملعقة من أصابع القرنفل الكاملة، وتقلب جيدًا.

في الخطوة التالية، يوضع خيط الشمع في الكوب بعد أن يتماسك الخليط بعض الشيء، حتى يثبت داخله، ويترك لمدة يوم في مكان مظلم، ومن ثم يستخدم كشمعة معطرة.

ويمكن استخدام القهوة فقط ويفضل أن تكون محروقة قليلًا، على أن يتم رش بعض منها على حواف النوافذ وأركان الغرف، أو الأماكن التي يكثر تواجد الحشرات بها.